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Общество

13-летнего Савелия Берзина из Опочки нашли

Пропавшего Савелия Берзина нашли в Опочке. По словам местных жителей и очевидцев, Савелий вместе с ребятами накануне и сегодня купался на реке, сообщил Telegram-канал «Соседи 60».

ПАИ сообщало, что ранее Савелий неоднократно уходил из дома без предупреждения.

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