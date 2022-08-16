13-летнего Савелия Берзина из Опочки нашли
Пропавшего Савелия Берзина нашли в Опочке. По словам местных жителей и очевидцев, Савелий вместе с ребятами накануне и сегодня купался на реке, сообщил Telegram-канал «Соседи 60».
ПАИ сообщало, что ранее Савелий неоднократно уходил из дома без предупреждения.
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