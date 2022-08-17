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Общество

День секонд-хенда отмечают 17 августа

17 августа отмечают День комиссионного магазина, или День секонд-хенда, сообщает calend.ru.

Комиссионный магазин – это магазин, куда человек может сдать для продажи вещь, товар, бывший в употреблении, подержанный, практически новый или даже новый, в котором отсутствует необходимость. Хозяин комиссионного магазина проверяет состояние товара перед тем, как принять его у владельца и выставить на продажу. Как правило, магазин, берущийся за продажу такого товара, получает с продажи процент или комиссию. Отсюда и название – комиссионный магазин.

Сдавший товар на продажу человек остаётся его владельцем до продажи и, получив после сдачи товара чек, вправе забрать свою вещь из магазина в любой момент, если по каким-то причинам передумает её продавать.

Профиль комиссионных магазинов может быть весьма разнообразным: бытовая техника и электроника, мебель, книги, одежда и обувь, посуда и т. д. Иногда профиль комиссионного магазина может быть многосторонним.

Для многих людей комиссионный магазин был и остаётся также и местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций, вещи, привезённые из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Кстати, такая ситуация была характерна для советского периода истории России.

Кто-то посещает комиссионные магазины в связи с затруднительным финансовым положением, для кого-то принципиальной становится покупка товара по более низкой цене, пусть даже товар не будет являться новым. Для отдельных категорий людей посещение комиссионных магазинов становится чем-то вроде ритуала. Они ожидают новые поставки товаров и готовы проводить немалое количество времени, оценивая ассортимент магазина в поисках того, что требуется или просто такого товара, который заинтересует.

После того как западная культура с распадом СССР получила свободный доступ в постсоветские страны, в сфере комиссионных магазинов появилось и новое понятие: «секонд-хенд» (от англ. «вторая рука»). Этим термином начали называть многие комиссионные магазины. Однако, в большинстве случаев, со временем такое наименование закрепилось за комиссионными магазинами, специализирующимися на продаже одежды и обуви.

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