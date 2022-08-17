Реставрация церкви Святого Лазаря в Печорах начнётся в августе

07:52, 17 августа 2022, ПАИ

Работы по реставрации церкви Святого Лазаря (1792-1800 годы) в Псково-Печерском монастыре начнутся уже в августе, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Кроме того, в самое ближайшее время начнётся реставрация Большой звонницы (1523 год), Сретенской (1870 год) и Благовещенской церквей (1541 год), Ризницы (1688 год).

В Большой звоннице выполнят работы внутри помещения и ремонт фасадов со стороны Святой горки. Со стороны Успенского собора стены приведут в порядок после ремонта Успенского собора, уточнили в организации.