Псковичей предупредили о повышенной вероятности возникновения природных пожаров

09:31, 17 августа 2022, ПАИ

О повышенной вероятности возникновения единичных очагов природных пожаров предупредили жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

По словам начальника института Максима Бедило, аномально высокая температура повышает вероятность ухудшения пожароопасной обстановки на европейской территории России и в ряде субъектов РФ.

В институте уточнили, что 5 класс пожарной опасности может быть объявлен в Новосибирской, Свердловской и Курганской областях. Аномально высокая температура повышает вероятность ухудшения пожароопасной обстановки и на европейской территории России — в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольском крае и в южных субъектах Приволжского федерального округа. Кроме того, существует повышенная вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров в Архангельской, Новгородской, Псковской областях и на юге Центрального федерального округа.

Напомним, что с 16 августа жителей Псковской области предупредили о высокой пожарной опасности четвертого класса.