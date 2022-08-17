Почти 60 тысяч абитуриентов подали заявления в колледжи через «Госуслуги»

10:53, 17 августа 2022, ПАИ

Почти 60 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в колледжи через портал «Госуслуги» в рамках основной приёмной кампании, которая проходила с 14 июня по 15 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как напомнили в министерстве, документы можно было направить в неограниченное число образовательных организаций на любые специальности и профессии. «Всего абитуриенты подали более 144 тысяч заявлений», – отметили в Минцифры.

К сервису подключились 2 344 колледжа в 70 регионах России.

«Подать документы в рамках дополнительного набора на оставшиеся места можно до 25 ноября. Отправить заявление можно только на очную форму обучения, заполняет заявку сам абитуриент», – добавили в Минцифры.