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Общество

Праздник для семей с двойняшками организуют в Пскове

Фестиваль «Двойное счастье» для семей с детьми-близнецами, двойняшками и тройняшками пройдет в Пскове 21 августа. Праздник состоится в сквере Пограничников на улице Энтузиастов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей города принять участие в развлекательных и праздничных мероприятиях. Семьи с детьми могут поучаствовать в трех конкурсах: конкурс стихотворений об ароматах, конкурс детского рисунка и фотоконкурс «Две капли». Прием конкурсных стихотворений и рисунков проводится до 12:00 18 августа на официальной странице фестиваля: vk.com/doublehappinesspskov.

21 августа с 13:00 до 15:00 на территории сквера будут работать интерактивные, развлекательные площадки для детей и их родителей, пройдут мастер-классы от партнеров фестиваля. В это же время будет проходить регистрация семей, в которых родились двойняшки, близнецы, тройняшки (им также необходимо пройти регистрацию на официальной странице фестиваля).

С 14:40 до 15:00 на импровизированной сцене у памятника «Стражам границы» будет представлена детская развлекательная анимационная программа и состоится дискотека.

Здесь же с 15:00 до 16:30 состоится праздничный концерт, где выступят творческие коллективы города. Среди них – Образцовый художественный коллектив «Вокально-хореографическая студия «Город детства», коллектив вокальной студии «Карамелька», студия акробатического танца «Акроденс», танцевальный коллектив DANCE HOME FRESH, хореографический ансамбль «Мозаика». Также состоится награждение победителей конкурсов. После участники и гости праздника смогут свободно пообщаться.  

Мероприятие проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Двойное счастье», которая проводится с 2015 года по инициативе клуба-группы родителей близнецов. В 2017 году праздник для семей с детьми-двойняшками «Двойное счастье» в Пскове получил общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».

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