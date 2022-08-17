В Пскове обнаружили железный вагончик с запертыми внутри собаками

11:24, 17 августа 2022, ПАИ

Железный вагончик с запертыми внутри собаками обнаружили в Пскове, на парковке за мойкой, расположенной возле магазина «Вимос». Пскович разместил видео в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте», где слышно, как лают собаки.

«В нём заперты несколько собак, которые сходят там с ума в 30-градусную жару», - говорится в посте.

«Бедные собаки. А если вызвать участкового и представителя зоозащиты, чтобы зафиксировать, возможно, это можно будет квалифицировать как нарушение закона об обращении с животными. Да и вообще, можно начать с заявления в полицию. Ещё бы телевидение привлечь наше», - отреагировала одна из подписчиц, которую поддержали другие жители города и области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, из-за того, что вагончик является частной территорией, полиция не может просто выехать на место и вскрыть его. Если кто-то из жителей города напишет заявление, то на место отправится участковый и отыщет хозяина.