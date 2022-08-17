В Печорском районе нашли пропавшую два дня назад пенсионерку

11:37, 17 августа 2022, ПАИ

Пропавшую 84-летнюю Екатерину Бородкину нашли в Печорском районе. Об этом сообщил псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Местоположение Екатерины Бородкиной было неизвестно с 15 августа. Сегодня стало известно, что она найдена живой.

Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто принял участие в поисках женщины.