В Печорском районе нашли пропавшую два дня назад пенсионерку
Пропавшую 84-летнюю Екатерину Бородкину нашли в Печорском районе. Об этом сообщил псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Местоположение Екатерины Бородкиной было неизвестно с 15 августа. Сегодня стало известно, что она найдена живой.
Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто принял участие в поисках женщины.
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