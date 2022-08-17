Круглый стол «Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы» проходит в медиацентре ПАИ
17 августа в медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол «Итоги конкурса проектов благоустройства Гремячей горы».
Его участники обсудят итоги конкурса, реакцию псковичей и мнение туристов на предложенные проектные работы и возможность благоустройства «Гремячки».
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