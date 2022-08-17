В Гдовском районе отремонтируют 22,5 км дороги Ямок - Кроксово - Первомайск

12:33, 17 августа 2022, ПАИ

В Гдовском районе на автомобильной дороги Ямок - Кроксово - Первомайск отремонтируют 22,5 км покрытия, сообщили ПАИ в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Участки дороги с 0 по 2,850 км и с 11,100 по 15,900 км будут приведены в порядок до 28 июля 2023 года, а еще два участка дороги со 2,850 по 8,600 км и с 15,900 по 25 км обновят до 26 июля 2024 года.

Подрядчик восстановит асфальтобетонное и гравийное покрытие, виражи, укрепит обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью, отремонтирует пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы. Будут приведены в нормативное состояние автобусные остановки.

Также будет заменен асфальт на мостах через реки Дубенка, Крапивенка, Желча и Белка.

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ». Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».