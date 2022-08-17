Порхович предстанет перед судом за развращение малолетней девочки

13:28, 17 августа 2022, ПАИ

Порхович предстанет перед судом за развращение малолетней девочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, на протяжении нескольких дней с конца декабря 2021 года до начала января 2022-го обвиняемый совершал развратные действия в отношении малолетней девочки, которая находилась в гостях у подруги в Порхове.

Как сообщили в ведомстве, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в следственном управлении.