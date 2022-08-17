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Общество

Дневник путешествий отца и профразвитие матери: молодые семьи проходят обучение в Печорах

Фото из группы молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»

«Школа молодой семьи» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» проходит в Псковской области с 15 августа, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Школа молодой семьи» – это третья смена форума. В её рамках взрослые участники уже познакомились с программой заезда и посетили панельную сессию со специалистами по вопросам семьи и детства. Участники помладше тоже посетили образовательную программу и начали вести свой «Дневник путешествий», где до конца заезда будут фиксировать свои впечатления от каждого дня форума.

Также на этой неделе в качестве спикера на форум «Истоки» приехал профориентолог и отец двоих мальчиков Денис Кацко. Он рассказал участникам школы о своём проекте «Дневник путешествий».

Кроме того, вчера взрослые участники посещали семинар на тему юридических особенностей родительства, а также обсуждали вопрос профессионального развития матери и гармоничных отношений в семье. Они уже начали работу над своими социальными проектами, которым будет посвящена вся текущая неделя.

Тем временем дети посетили тематические задания по трём направлениям (история России, отечественное кино и праздники России), где познакомились и укрепили знания на тему российской культуры, уточняют организаторы смены.

Фото из группы молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. В этом году планируется участие одной тысячи человек. На данный момент завершились два тематических заезда форума – «Школа исследователей» и «Школа воспитания».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

Со всей информацией о молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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