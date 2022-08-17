Россиян могут оштрафовать на 50 тысяч за хранение велосипеда в подъезде

14:20, 17 августа 2022, ПАИ

Россиян могут штрафовать на 50 тысяч рублей за хранение велосипеда и других крупногабаритных вещей в подъезде, сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова в беседе с федеральным изданием пояснила, что хранение крупногабаритных вещей запрещено, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю.

Любой человек, который заметит подобное нарушение, может обратиться в органы пожарного надзора и оставить жалобу через электронную приемную, приложив фотографии или видео. Органы обязаны провести проверку и дать ответ в течение 30 дней.

Юрист пояснила, что, если вещи будут размещены с нарушением противопожарных норм, штраф для физических лиц составит до 15 рублей. В случае пожара, если мешающий велосипед стает причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, штраф увеличивается до 50 тысяч рублей.

Напомним, что 3 августа жители Пскова разделились во мнениях, когда псковичка искала мужчину, который украл ее велосипед из подъезда. Часть комментаторов возмутилась по поводу хранения транспорта в подъезде и начали оправдывать вора, напомнив о штрафах за такое хранение.