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Общество

Ремонт спортзалов в островских школах планируют завершить в срок

Фото: редакция газеты «Островские вести»

В островских школах продолжается ремонт спортзалов, пишет газета «Островские вести».

Состояние городских школ и их готовность к новому учебному году 17 августа проверил глава района Дмитрий Быстров. Он посетил школы № 1, 3, 4, 7 и гимназию. В поездке Дмитрия Быстрова сопровождал исполняющий обязанности управления образования Островского района Алексей Васильев.

Фото: редакция газеты «Островские вести»

Глава муниципалитета с учётом замечаний, высказанных по итогам приёмки школ, побеседовал с руководителями образовательных учреждений, обсудил проблемные вопросы, а также осмотрел отремонтированные классы, рекреации, пункты питания и спортивные залы.

«Есть объекты, как, например, спортзалы, работы в которых в рамках действующих контрактов ещё не завершены. Поэтому ведём работу с подрядчиками, чтобы ремонты были выполнены в срок, держим это на контроле», – прокомментировал Дмитрий Быстров.

Фото: редакция газеты «Островские вести»

В целом он отметил, что образовательные учреждения к новому учебному году готовы и весь комплекс подготовительных работ выполнен на высоком уровне.

Напомним, что по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» Псковская область получила чуть более 1,5 млрд на ремонт в 33 образовательных организациях, а также на закупку соответствующего оборудования — мебели, оборудования для пищеблоков, компьютерной техники.

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