Виталий Рахманов: Западные VPN-сервисы передают информацию пользователей третьим лицам

16:36, 17 августа 2022, ПАИ

Западные VPN-сервисы передают информацию пользователей третьим лицам. Об этом заявил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Сейчас активно ведётся кибервойна во всех сервисах, включая VPN. Были уже неоднократно случаи, когда при использовании таких сервисов, особенно бесплатных западных, пользовательская информация уходила третьей стороне. Эту информацию можно, соответственно, по-разному использовать, включая даже и хищение денежных средств с банковских карт», – рассказал Виталий Рахманов.

Он, как и ранее, всё ещё настоятельно не рекомендует пользоваться приложениями и программами VPN, если это не корпоративные сервисы, настроенные исключительно для работы.

VPN-сервисы, обещающие пользователям анонимность, но на самом деле её не обеспечивающие, а также сливающие персональные данные в даркнет, вызывают вопросы даже у технологических корпораций. Внимание на ненадёжность VPN и их связи с онлайн-мошенниками обращают не только пользователи, пострадавшие от халатности сервисов, но и западные IT-гиганты. Так, например, Google обновил правила в Play Store, среди них есть и те, которые касаются непосредственно VPN, дополнительные ограничения использования сервисов заработают в ноябре 2022 года.

Согласно новым правилам, VPN запрещается сбор персональных и конфиденциальных данных пользователей без раскрытия информации об этом и получения согласия, а также перенаправление пользовательского трафика из других приложений на устройстве или манипулирование им с целью монетизации. Например, направление рекламного трафика через страну, отличную от страны, где находится пользователь.

Другой технологический гигант, Apple, также следит за действиями VPN, зная, видимо, что они могут вести себя недобросовестно. Согласно правилам App Store, сервисы должны чётко указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться приложением и для чего. Эта информация должна быть предоставлена пользователю до того, как он совершит встроенную покупку каких-то опций. Также VPN не имеют права продавать, использовать или раскрывать третьим лицам какие-либо данные для любых целей и должны зафиксировать это в своей политике конфиденциальности. Приложения VPN не должны нарушать местные законы.

Сейчас Россия находится на втором месте по скачиваниям VPN-сервисов в мире, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Одновременно с этим растёт и количество утечек. Согласно данным компании «Инфосистемы Джет», число случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличивается на 15-20 %. С помощью VPN злоумышленники могут получить не просто Ф. И. О. и электронную почту пользователя, а его реальный IP-адрес, логины, пароли и историю посещения сайтов. Украденные сведения злоумышленники могут использовать для дальнейших операций, но на первом этапе данные без публичной огласки крадутся просто как потенциальный товар.