Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России

16:52, 17 августа 2022, ПАИ

Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление президента Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера.

По его данным, сейчас хранилища газа в Германии заполнены на 77 %. «Мы заполняем хранилища быстрее, чем когда-либо, но это не повод расслабляться. Напротив, это должно стать для нас толчком, необходимо продолжать», – заявил Клаус Мюллер.

Он также отметил, что заполнить газохранилища на 85 % к октябрю будет сложно, а на 95 % к ноябрю – труднодостижимо, учитывая более холодную осень в сравнении с прошлой и возможные перебои в поставках. «В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти», – сообщил Клаус Мюллер.

Напомним, что вчера цена газа в европейских странах поднялась выше 2 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта текущего года.