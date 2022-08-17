Псковский областной суд оставил в силе решения о снятии двух списков «Яблока» с выборов
Псковский областной суд отклонил иски партии «Яблоко», которая пыталась оспорить решения ТИКов в Великих Луках и Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Ранее принятые судами первой инстанции решения об отказе партии «Яблоко» в заверении единого списка кандидатов в Великолукскую городскую Думу и списка кандидатов в Собрание депутатов Стругокрасненского района остались в силе.
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