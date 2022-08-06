Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение стругокрасненской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов

11:09, 08 августа 2022, ПАИ

Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение струго-красненской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Представители партии «Яблоко» обратились в суд с иском к ТИК Струго-Красненского района в связи с непроведением заседания избирательной комиссии для рассмотрения вопроса о заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, а также с просьбой обязать ТИК совершить действия, связанные с приёмом непосредственно от кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, документов на выдвижение, принять у кандидатов в депутаты Собрания депутатов Струго-Красненского района документы на выдвижение, выдать им разрешение на открытие специальных избирательных счетов, принять у кандидатов из заверенного списка документы на регистрацию, провести заседание комиссии для рассмотрения вопроса о регистрации кандидатов.

Струго-Красненский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что 5 августа партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение великолукской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов.