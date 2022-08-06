Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение стругокрасненской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов

Партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение струго-красненской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Представители партии «Яблоко» обратились в суд с иском к ТИК Струго-Красненского района в связи с непроведением заседания избирательной комиссии для рассмотрения вопроса о заверении списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов района седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, а также с просьбой обязать ТИК совершить действия, связанные с приёмом непосредственно от кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, документов на выдвижение, принять у кандидатов в депутаты Собрания депутатов Струго-Красненского района документы на выдвижение, выдать им разрешение на открытие специальных избирательных счетов, принять у кандидатов из заверенного списка документы на регистрацию, провести заседание комиссии для рассмотрения вопроса о регистрации кандидатов.

Струго-Красненский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, что 5 августа партия «Яблоко» не смогла обжаловать решение великолукской ТИК об отказе в заверении списка кандидатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 августа 2022

Губернатор Псковской области посетил общественные пространства Берислава
05 августа 2022

В Псковской области простились с двумя военными, погибшими на Украине

05 августа 2022

Островский район дважды стал лидером по реализации нацпроектов

05 августа 2022

Игра на выбывание. 74-й выпуск «Псковского телеграма»
05 августа 2022

74-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
05 августа 2022

Андрей Царёв: США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия в 1945 году
03 августа 2022

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск
31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...