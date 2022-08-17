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Астрономический фестиваль в Пскове перенесли с Соколихи на набережную

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!», который состоится в Пскове 20 августа, перенесли с Соколихи на набережную реки Псковы между улицей Свердлова и Кузнецким мостом.

«К сожалению, в силу целого ряда не зависящих от нас причин мы не сможем провести фестиваль в привычном месте – на горе Соколихе. Но мы проведём его в новом месте, которое гораздо ближе и удобнее для всех», – отметили организаторы в группе псковского планетария во «ВКонтакте».

По словам организаторов, в остальном на фестивале ничего не меняется. «Мы так же будем рады вас видеть на наших лекциях, детских развлекательных площадках и у телескопов», – добавили авторы поста.

Фестиваль начнётся в 16:00 и продлится до 1:00. Участников ожидают полезные лекции, викторины, огненное шоу и возможность взглянуть на звёздное небо через телескоп.

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