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Псковский приют помог съедаемой опарышами собаке

Фото: «Шанс» (Фиона после обработки)

Псковский приют «Шанс» помог собаке с открытой раной на шее, в которой находились опарыши. Об этом сообщили волонтёры в группе приюта для бездомных животных в социальной сети «ВКонтакте».

«У бедной собаки жуткий отёк морды. Конечно, схватили её в охапку и бегом в приют на обработку. Отёк – это ещё не весь ужас, вся рана была заполнена опарышами! Обработку пришлось делать без наркоза, собака сильно истощена и с одышкой из-за отёка. Наши девушки Саша, Ирина и Мира были очень аккуратны, и страдалица хорошо терпела, обработка длилась полтора часа», – рассказали псковские зоозащитники.

В приюте собаку назвали Фионой. Те, кто хочет оказать помощь приюту в лечении собаки, могут обратиться к волонтёрам в группу «Шанс приют для собак. Псков» или по номеру телефона +7-921-211-03-03.

Напомним, что 3 августа неизвестные выкинули в Порхове возле школы-интерната маленького старого беззубого пса с открытым новообразованием и личинками мух. Собаку также спасли и вылечили волонтёры.

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