В Великих Луках обсудили переход со сжиженного газа на природный для многоквартирных домов
Сегодня глава Великих Лук Николай Козловский провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, о чём рассказал в своём Telegram.
«Обсудили два важных вопроса: объекты для перспективной газификации в Великих Луках и переход со сжиженного газа на природный газ в многоквартирных домах. Кроме того, выехали на Лазавицкую, 22, где сейчас активно идут работы по подключению домов к природному газу. Подробности встречи расскажу чуть позже», – сообщил Николай Козловский.
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В Великих Луках обсудили переход со сжиженного газа на природный для многоквартирных домов
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