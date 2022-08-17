В Великих Луках обсудили переход со сжиженного газа на природный для многоквартирных домов

19:19, 17 августа 2022, ПАИ

Сегодня глава Великих Лук Николай Козловский провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, о чём рассказал в своём Telegram.

«Обсудили два важных вопроса: объекты для перспективной газификации в Великих Луках и переход со сжиженного газа на природный газ в многоквартирных домах. Кроме того, выехали на Лазавицкую, 22, где сейчас активно идут работы по подключению домов к природному газу. Подробности встречи расскажу чуть позже», – сообщил Николай Козловский.