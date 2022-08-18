Россияне едут в Белоруссию за одеждой ушедших брендов

07:24, 18 августа 2022, ПАИ

Летом 2022 года отмечается лавинообразный рост спроса на поездки в Белоруссию. С начала июня россияне купили в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в тот же период 2021 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Туту.ру». Почти в полтора раза выросло и число проданных билетов на поезда.

При этом средняя цена авиабилета в Минск снизилась за год с 21,8 тыс. до 13,2 тыс. рублей — примерно на 40%, а билеты на поезд подешевели на 17% — до 2,7 тыс. рублей, отметили в сервисе.

Одной из причин ажиотажного спроса на поездки в Минск стала возможность купить товары покинувших Россию брендов, причем по привлекательным ценам. В частности, одежда компании Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, а также ориентированные на молодежь Bershka, Stradivarius и Pull and Bear, продается в Белоруссии в среднем на 20–30% дешевле, чем до закрытия магазинов в России.

Сейчас на официальном сайте Zara одно и то же летнее платье можно найти за 299 белорусских и 9 тыс. российских рублей. Курс на 17 августа составляет примерно 24 рубля за один белорусский рубль. Таким образом, в Белоруссии вещь можно купить на 1,8 тыс. рублей, или 20% дешевле, чем она стоила бы в России.

Еще один пример: пижама Oysho на российском сайте стоит 6,6 тыс. рублей, а на белорусском — 185 рублей, то есть около 4,5 тыс. российских. Экономия составляет 2,1 тыс. рублей или 32%.

В Минске продолжают работать магазины спортивной одежды и обуви Nike и Adidas, популярной у россиян шведской сети H&M, широко представлена техника Apple, ASUS, Lenovo, Panasonic.

Ранее сообщалось, что псковичи стали чаще выбирать Белоруссию для туристических поездок.