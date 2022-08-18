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Общество

В Пыталовском районе прокуратура выявила нарушения закона о водоснабжении

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения населения Пыталовского района и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что организации, осуществляющие водоснабжение, нерегулярно проводят отборы проб воды из скважин. При этом из шести источников отбор проб в текущем году не производился вовсе, радиологический контроль — тоже.

В целях устранения указанных нарушений в адрес директора МП «Пыталовские теплосети» внесено соответствующее представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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