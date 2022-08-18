Семь из десяти псковичей доверяют компании, в которой работают

10:17, 18 августа 2022, ПАИ

Трудовые отношения чаще всего строятся на доверии: большинство трудоустроенных жителей Пскова доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде, согласно опросу сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Своим коллегам в той или иной степени доверяют 71 % жителей Пскова, компании-работодателю — 70 % опрошенных, руководителям — 64 %. Сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 85 %.

И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин. Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.

Жители Пскова, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, — своей компании.