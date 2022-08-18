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Общество

В Пскове ремонтируют старый участок улицы Кузбасской Дивизии

Рабочие 17 августа приступили к ремонту существовавших прежде полос на улице Кузбасской Дивизии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент основная работа ведётся на участке дороги от кольца у «Акваполиса» до улицы Западной. Движение в обе стороны, как и ранее, осуществляется по новому участку дороги.

Реконструкция улицы началась в конце 2020 года. Подрядная организация уже закончила работы по переносу инженерных коммуникаций, созданию новой линии водопровода, прокладки сетей канализации. Реконструкция проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «ДорСтройСервис».

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