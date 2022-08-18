Псковичей предупредили о высоком уровне пожарной опасности

12:51, 18 августа 2022, ПАИ

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в большинстве районов Псковской области с 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«С 19 августа местами, с 20 августа в большинстве районов по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность: пятый класс по региональной шкале», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Псковской области быть особо внимательными в этот период времени и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.