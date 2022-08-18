Виктор Мусатов: Работа по сокращению пожаров в Псковской области проводится на надлежащем уровне

13:17, 18 августа 2022, ПАИ

В Псковской области работа по сокращению количества и площади пожаров проводится на надлежащем уровне. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Виктора Мусатова, в этом году в Псковской области уже наблюдается снижение количества пожаров и их площади, что «свидетельствует об оперативности реагирования». «У нас на сегодняшний день 34 пожара в области зарегистрировано. Общая площадь, пройденная огнём, 24 гектара. То есть показатели значительно лучше прошлого года», – сказал собеседник агентства.

При этом Виктор Мусатов убеждён, что снижать показатели из года в год по количеству лесных пожаров и их площади, «работая надлежащим образом», будет проблематично.

Ранее сообщалось, что к 2026 году власти Псковской области должны добиться сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда до 119,69 га, а к 2030 году – уже до 85,4 га. В 2022 году для региона установлен показатель 153,89 га. Главная цель работы – уменьшить площади лесных пожаров на 50 % относительно уровня 2021 года.