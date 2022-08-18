33 пожара произошло в Псковской области за пять месяцев

11:25, 18 августа 2022, ПАИ

33 пожара произошло в Псковской обалсти за пять месяцев 2022 года, с начала пожароопасного периода, который был объявлен 1 апреля. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявил директор Псковского противопожарного лесного центра Олег Черней.

«Ситуация стандартная», - прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что за сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области.

К 2026 году власти Псковской области должны добиться сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда до 119,69 га, а к 2030 году — уже до 85,4 га. На 2022 год для региона установлен показатель 153,89 га. Главная цель работы — уменьшить площади лесных пожаров на 50 % относительно уровня 2021 года.