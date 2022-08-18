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Общество

Михаил Ведерников осмотрел в Писковичах готовящийся к сдаче ФОКОТ

В рамках рабочей поездки по Псковскому району губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Писковичах. Вместе с главой региона на объекте 18 августа побывали врио председателя комитета по спорту Елена Чернышова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, глава района Наталья Фёдорова и другие официальные лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство ФОКОТа ведётся в рамках проекта «Спорт – норма жизни» направления «Демография». Размер вложений – 35 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

Основные работы на объекте завершены: обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, детская игровая зона, площадки для сдачи норм ГТО. Идёт монтаж оборудования. В ближайшее время на объекте появится яма для прыжков в длину. «В целом ФОКОТ практически готов. Поставку оборудования для ямы мы ожидаем в течение восьми дней, ещё несколько дней на монтаж. В первых числах сентября объект планируем сдать», – рассказал губернатору подрядчик.

Наталья Фёдорова в свою очередь заметила, что и школьники, и спортивное сообщество поселка с нетерпением ждут открытия ФОКОТа. Доступ к площадке будет свободный. «Мы консультировались со спортсменами во время строительства объекта. Сейчас прорабатываем вопрос передачи ФОКОТа на муниципальный баланс, чтобы как можно раньше открыть его для всех желающих», – отметила глава района.

Взаимодействие регионального комитета по спорту с подрядчиком налажено по всем вопросам, в том числе по исправлениям недочетов, проинформировала в свою очередь врио председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова. «По всем вопросам подрядчик идёт навстречу. После монтажа ямы для прыжков мы ещё раз комиссией приедем и оценим качество работ», – подчеркнула она.

Губернатор поручил профильным специалистам и руководству района не снижать строительный контроль на финальном этапе. «В целом хороший получился объект», - сказал Михаил Ведерников.

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