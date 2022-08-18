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Общество

Ведущую к музею народа сето дорогу отремонтировали в Печорском районе

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Участок дороги Печоры – Залесье – Олохово, ведущей к музею-усадьбе народа сето, отремонтировали в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяженность отремонтированного участка –  4,4 км, уточнили в комитете. 

Подрядная организация расчистила полосу отвода от древесно-кустарниковой растительности, выполнила планировку откосов и дна кюветов, отремонтировала 13 водопропускных труб, заменила асфальтобетонное покрытие и укрепила обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью.

Работы выполняла компания ООО «ДорСтройСервис» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор».

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Ведущую к музею народа сето дорогу отремонтировали в Печорском районе

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