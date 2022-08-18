Ведущую к музею народа сето дорогу отремонтировали в Печорском районе

14:33, 18 августа 2022, ПАИ

Участок дороги Печоры – Залесье – Олохово, ведущей к музею-усадьбе народа сето, отремонтировали в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Протяженность отремонтированного участка – 4,4 км, уточнили в комитете.

Подрядная организация расчистила полосу отвода от древесно-кустарниковой растительности, выполнила планировку откосов и дна кюветов, отремонтировала 13 водопропускных труб, заменила асфальтобетонное покрытие и укрепила обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью.

Работы выполняла компания ООО «ДорСтройСервис» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор».