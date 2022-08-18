В Псковской области более 18,6 тысячи работников выбрали электронную трудовую книжку

15:09, 18 августа 2022, ПАИ

В Псковской области электронный формат трудовых книжек выбрали 18 679 работников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения Пенсионного фонда России.

Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату осуществляется только с их согласия. Исключением стали те граждане, которые впервые устроились на работу с 2021 года. У них трудовые книжки изначально ведутся только в электронном виде.

Управляющая отделением Наталья Мельникова пояснила, что электронная трудовая книжка содержит всю необходимую информацию о трудовой деятельности. «Это сведения о работодателях и периодах работы, должности, профессии, специальности, квалификации, даты и номера приказов кадровых мероприятий, основания для прекращения трудового договора и т. д. Просмотреть данные из электронной трудовой книжки в режиме онлайн можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг, а также через приложения ПФР для смартфонов. При необходимости эти сведения можно направить по электронной почте или распечатать. Информация сразу будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях», - отметила она.

Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.