Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался псковский журналист Алексей Голубев

Фото: ЗаНоСтрой.рф

Псковский журналист, уроженец Великих Лук и главный редактор многих псковских СМИ Алексей Голубев скончался в Твери после тяжелой болезни. Об этом 17 августа сообщается на сайте ЗаНоСтрой.рф, где он работал.

Алексей Голубев родился в Великих Луках в 1973 году. В 1995-м окончил факультет иностранных языков Псковского педагогического института. Работал редактором отдела информации областного радио ГТРК «Псков», в пресс-службе региональных отделений движения «Наш дом – Россия» и партии «Единство», в газете «Псковская губерния», собственным корреспондентом информационного агентства «Росбалт» по Псковской области (Росбалт — признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Сотрудничал с газетой «Коммерсантъ», журналами «Эксперт» и «Власть».

«Алексей обладал исключительной памятью, умением тонко иронизировать не только над знакомыми, но и над самим собой тоже, его отличала настоящая доброта и широта души. А ещё он знал всех участников горячо любимых им биатлона и автогонок. Как же нам теперь будет на хватать тебя, Лёша», - написали коллеги Алексея Голубева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

Депутат Госдумы оценил ремонт школы в Себежском районе

18 августа 2022

Перекрёсток Фабрициуса - Металлистов перекроют в Пскове с 22 августа
18 августа 2022

Камеры видеонаблюдения устанавливают в себежских автобусах
18 августа 2022

Современную спортплощадку оборудуют в Серёдке в этом году
18 августа 2022

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
18 августа 2022

До полумиллиона рублей увеличат размер гранта для ТОС в Псковской области
18 августа 2022

Фотографиями гигантских грибов делятся псковичи
18 августа 2022

Скончался псковский журналист Алексей Голубев


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...