Скончался псковский журналист Алексей Голубев

16:47, 18 августа 2022, ПАИ

Псковский журналист, уроженец Великих Лук и главный редактор многих псковских СМИ Алексей Голубев скончался в Твери после тяжелой болезни. Об этом 17 августа сообщается на сайте ЗаНоСтрой.рф, где он работал.

Алексей Голубев родился в Великих Луках в 1973 году. В 1995-м окончил факультет иностранных языков Псковского педагогического института. Работал редактором отдела информации областного радио ГТРК «Псков», в пресс-службе региональных отделений движения «Наш дом – Россия» и партии «Единство», в газете «Псковская губерния», собственным корреспондентом информационного агентства «Росбалт» по Псковской области (Росбалт — признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Сотрудничал с газетой «Коммерсантъ», журналами «Эксперт» и «Власть».

«Алексей обладал исключительной памятью, умением тонко иронизировать не только над знакомыми, но и над самим собой тоже, его отличала настоящая доброта и широта души. А ещё он знал всех участников горячо любимых им биатлона и автогонок. Как же нам теперь будет на хватать тебя, Лёша», - написали коллеги Алексея Голубева.