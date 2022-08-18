Александр Голышев: Памятники должны быть включены в активную социокультурную жизнь

19:28, 18 августа 2022, ПАИ

В рамках празднования победы русского воинства под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере с 16 июля по 20 августа в России проходит историческая реконструкция похода Александра Невского 1241 – 1242 гг. «Александрова дорога»: от Переславля-Залесского до мемориального комплекса в деревне Самолва Гдовского района.

20 августа конную «дружину Александра Невского» торжественно встретят в Самолве, поход завершится военно-историческим фестивалем «Ледовое побоище».

Сегодня об этом событии на интернет-платформе «Экспертного клуба» высказались различные рецензенты.

В том числе и российский культуролог, профессор, заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый Председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Памятники не могут жить сами по себе. Они должны быть включены в активную социокультурную жизнь. Тогда их духовный и историко-культурный потенциал значительно возрастает. Открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Самолве стало одним из главных в стране мероприятий, посвящённых 800- летию первого национального героя. Теперь этот комплекс закономерно стал центром Всероссийского туристического маршрута, посвящённого Александру Невскому. Фестиваль военной реконструкции «Ледовое побоище» и похода «Александрова дорога» значительно усиливают культурную и военно-патриотическую значимость этого комплекса. Отрадно, что такие яркие и важные мероприятия стали традиционными на Псковщине. Для юного поколения россиян Псковская область с её уникальными памятниками и великой историей все более становится подлинной школой истории и патриотического воспитания», – считает Александр Голышев.