Преображение Господне празднуют православные христиане 19 августа
Преображение Господне празднуют православные христиане 19 августа, сообщает calend.ru.
Перед последними днями своей земной жизни Христос спросил своих учеников, за кого они Его почитают. Тогда Петр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго, выразив мнение всех апостолов.
Тогда Господь рассказал, что Ему нужно идти в Иерусалим и пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, умереть и в третий день воскреснуть. Слова эти так опечалили апостолов, что Господь решил явить ученикам Небесную славу, которая последует за временными страданиями.
По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться.
Там Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном — лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет. Ему явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Ним о Его близком отшествии.
Праздник Преображения Господня принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
18 августа в Свято-Успенском монастыре прошло всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня. Возглавил его митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
О коварном Змееносце и тяжёлом выборе робототехников – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Великолучан попросили помочь подготовить плавсредства на Ловати ко Дню города