Преображение Господне празднуют православные христиане 19 августа

07:05, 19 августа 2022, ПАИ

Преображение Господне празднуют православные христиане 19 августа, сообщает calend.ru.

Перед последними днями своей земной жизни Христос спросил своих учеников, за кого они Его почитают. Тогда Петр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго, выразив мнение всех апостолов.

Тогда Господь рассказал, что Ему нужно идти в Иерусалим и пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, умереть и в третий день воскреснуть. Слова эти так опечалили апостолов, что Господь решил явить ученикам Небесную славу, которая последует за временными страданиями.

По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться.

Там Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном — лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет. Ему явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Ним о Его близком отшествии.

Праздник Преображения Господня принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

18 августа в Свято-Успенском монастыре прошло всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня. Возглавил его митрополит Псковский и Порховский Тихон.