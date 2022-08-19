В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение
18 августа в 11:10 в Великолукском районе у деревни Дубрава на Карьерной улице на 4 км а/д Першино-Лычево 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на 65-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГИБДД по Псковской области.
В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.
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