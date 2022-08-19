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Происшествия

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение

Фото ГИБДД по Псковской области

18 августа в 11:10 в Великолукском районе у деревни Дубрава на Карьерной улице на 4 км а/д Першино-Лычево 41-летний водитель автомобиля  Volkswagen Transporter совершил наезд на 65-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГИБДД по Псковской области.

В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. 

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