Новоржевская прокуратура защитила права работников культурно-спортивного комплекса

10:04, 19 августа 2022, ПАИ

Прокуратура Новоржевского района восстановила трудовые права работников районного культурно-спортивного комплекса, где был выявлен факт незаконного заключения срочных договоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка показала, что в 2021 году директор муниципального учреждения уклонился от заключения трудовых договоров и подписал на период отопительного сезона с пятью работниками срочные гражданско-правовые договоры. Это послужило основанием для внесения в адрес руководителя представления, по результатам рассмотрения которого были заключены трудовые договоры.

«За допущенное нарушение работодатель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и оштрафован на 10 тыс. рублей», - сообщили в ведомстве.