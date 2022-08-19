Почти 170 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
Еще 168 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
По данным портала стопкоронавирус.рф, такое количество заболевших в регионе последний раз фиксировали в марте 2022 года.
С начала пандемии в Псковской области подтвержден 113 621 случай COVID-19. Выздоровело 110 678 пациентов, из них 88 - за минувшие сутки. Умерло 1889 человек, один летальный исход был зафиксирован вчера.
В России за сутки выявлено 37 609 новых случаев заражения коронавирусом, 3 349 россиян, зараженных коронавирусом, госпитализировали.
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