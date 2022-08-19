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Общество

В Псковской области подсчитали, где живёт больше всего матерей-героинь

Больше всего женщин, которые претендуют на звание «Мать-героиня» в Псковской области, проживает в Пыталовском районе и городе Пскове. Их там по четыре, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по социальной защите. 

Ещё три многодетные матери живут в Великих Луках, две – в Опочецком районе. По одной женщине, родившей 10 и более детей, живёт в Локнянском, Островском, Печорском, Пушкиногорском и Усвятском районах. Всего на почётное звание в Псковской области претендуют 18 женщин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 августа установил в России звание «Мать-героиня». Оно будет присуждаться женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоившимся этого звания полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня» присваивается при достижении десятым ребёнком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС, умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, отмечено в указе.

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