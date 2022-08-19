Госдума может обязать ФНС сообщать банкам о смерти клиентов

17:20, 19 августа 2022, ПАИ

Госдума может принять в сентябре законопроект об изменениях в статью 9 закона «О банках и банковской деятельности» и в закон «О налоговых органах РФ». Документом предлагается обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) сообщать банкам о смерти их клиентов. Информация находится в едином госреестре записей актов гражданского состояния, к которому имеет доступ налоговая служба, пишет газета «Известия».

Авторы законопроекта, в числе которых глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, считают, что такая передача сведений позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады умерших, чтобы другие лица не смогли ими воспользоваться.

«Это законопроект нашего комитета, поэтому, конечно, мы его поддержим. Его принятие важно по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами – банковскими картами – умерших по незнанию пользуются родственники. Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства», – сказал Анатолий Аксаков.

Он добавил, что часто эти деньги пытаются украсть мошенники, которые могут совершать банковские операции от имени умерших граждан.

«Мы разрабатывали законопроект по согласованию с Центробанком, с которым уже провели предварительные переговоры», – подчеркнул Анатолий Аксаков.

На реализацию новых норм потребуется выделение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 42,5 млн рублей, уточняется в документе.