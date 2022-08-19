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Общество

В Великих Луках четыре человека с COVID-19 находятся в реанимации

В реанимации Великолукского филиала областной инфекционной больницы находятся четыре человека с COVID-19. Об этом в своём видеообращении к жителям города рассказал глава Великих Лук Николай Козловский.

В стационаре, по его словам, проходят лечение 50 человек, среди которых есть дети. Он также отметил, что в реанимацию попадают невакцинированные граждане. Также в городе отмечается рост заболеваемости за прошедшую неделю: заболели 64 человека. На прошлой неделе количество заболевших составило 42 человека.

«Выход один: необходимо увеличить охват вакцинацией и продолжать соблюдение элементарных санитарных норм, следить за дистанцией, проводить дезинфекцию и обезопасить себя прививкой», – сказал Николай Козловский.

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