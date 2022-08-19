Псковская область выделит 950 тыс рублей на капремонт кровли дошкольного отделения Вязьевской школы

21:35, 19 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михал Ведерников поручил выделить 950 тысяч рублей из резервного фонда области на капремонт кровли дошкольного отделения Вязьевской школы в Дедовичском районе. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Напомним, что Михаил Ведерников в конце июля побывал в Дедовичском районе с рабочим визитом. Тогда он посетил фермерское хозяйство, строительство ФОКОТа и сроительство здания, где разместится филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда