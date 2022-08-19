Псковская область выделит 950 тыс рублей на капремонт кровли дошкольного отделения Вязьевской школы
Губернатор Псковской области Михал Ведерников поручил выделить 950 тысяч рублей из резервного фонда области на капремонт кровли дошкольного отделения Вязьевской школы в Дедовичском районе. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Напомним, что Михаил Ведерников в конце июля побывал в Дедовичском районе с рабочим визитом. Тогда он посетил фермерское хозяйство, строительство ФОКОТа и сроительство здания, где разместится филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
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Псковская область выделит 950 тыс рублей на капремонт кровли дошкольного отделения Вязьевской школы
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