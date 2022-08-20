ФОТОФАКТ: Подготовка к фестивалю «Ледовое побоище» в Самолве

09:44, 20 августа 2022, ПАИ

В деревне Самолва Гдовского района уже всё готово к приёму гостей и зрителей фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в национальном парке «Себежский».

Отметим, что мероприятия начнутся в 12:00. С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.

Добавим, что для гостей мероприятия организовали две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы от деревни до места фестиваля.