ФОТОФАКТ: Участники конного похода «Александрова дорога» прибыли в Самолву

10:06, 20 августа 2022, ПАИ

Участники многодневного конного похода «Александрова дорога» прибыли в деревню Самолва Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в национальном парке «Себежский».

Отметим, что историческая реконструкция похода Александра Невского 1241 – 1242 годов «Александрова дорога» проходит в России с 16 июля по 20 августа в рамках празднования победы русского воинства под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере.

Конный поход начался от Переславля-Залесского и завершится сегодня историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. Программу мероприятия можно посмотреть здесь. О сложностях, которые вставали перед участниками конного похода, можно почитать тут.