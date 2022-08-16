О встающих перед участниками конного похода трудностях рассказали псковичам

14:58, 16 августа 2022, ПАИ

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О сложностях конного похода, который проходит в рамках реконструкции «Александрова дорога», рассказал гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, многие реконструкторы говорили о том, что в поход готовы идти только со своим конём. «Нам приходилось этих коней везти, в том числе из Карачаево-Черкесии сюда, к началу маршрута [Переславль-Залесский. - ПАИ]. И каждый конник отвечает за своего коня», — рассказал он.

Пройти маршрут протяженностью около 1 300 километров в доспехах XIII века под силу не каждому, уверен Михаил Грушин. Большой сложностью для наездников становятся также и длительные перемещения по асфальту, которые не лучшим образом сказываются на суставах лошадей.

«При выстраивании маршрутов приходится делать всё возможное, чтобы конница как можно меньше пересекалась с асфальтовыми дорогами, т. е. она должна идти по пересечённой местности», — пояснил Грушин.

Он отметил, что отсюда вытекает ещё один момент, связанный с планированием маршрута. Так, за конницей следует обоз, гружённый провиантом как для самих участников реконструкции, так и для их коней. Но в то время как конница может пройти через болотистую местность или перейти реку вброд, обоз по таким местам проехать не может. Поэтому конница стыкуется с обозом только в точках стоянок, рассказал гендиректор фонда.

«Мы понимаем, что такой же обоз шёл за Александром Невским. При этом с точки зрения археологов и историков, дружина не могла возвращаться по одному и тому же маршруту, так как съедала всю провизию в тех населённых пунктах, через которые проходила. Мы, понимая все эти сложности, везём обоз за собой. Ребята готовят еду на кострах, лошади питаются сеном и овсом, и это всё везут на обозах», — пояснил он.

Из-за того что поход проходит в летний период, появляются дополнительные сложности из-за необходимости соблюдения требований пожарной безопасности во время приготовления еды на кострах, добавил Грушин. Он обратил внимание на то, что все правила соблюдаются, и это дополнительная нагрузка на хозяйственную группу.

«Они должны успеть свернуть лагерь утром в одном месте, перенести его на место очередной ночёвки, выставить его и приготовить еду для наших конников», — рассказал Михаил Грушин.

Конный поход завершится 20 августа историческим фестивалем в деревне Самолва Гдовского района. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.