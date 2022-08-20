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Как легче перенести жару, рассказали псковичам специалисты

Как легче перенести жару, рассказали Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

В профильном комитете подчеркнули, что в последние дни Псковская область ставит температурные рекорды и напомнили псковичам правила поведения в жару.

Так, рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно в период с 11:00 до 17:00, держаться в тени и носить головной убор, пить много жидкости, не менее 1,5 литра, стараться есть лёгкую пищу, отказаться от алкоголя и газированных напитков, выбирать одежду из натуральных и лёгких тканей светлых тонов, сократить физические нагрузки, контролировать уровень артериального давления, принимать прохладный душ.

Отметим, что 18 августа в Пскове абсолютный максимум температуры воздуха составил +32,1 градуса, побив рекорд 1996 года. Тогда в этот день было +29,5 градуса.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области днём составит от +24 до +29 градусов.

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