Около 80 реконструкторов приехали на фестиваль «Ледовое побоище» в Самолве

12:27, 20 августа 2022, ПАИ

Около 80 реконструкторов приехали на фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище», который проходит сегодня в деревне Самолва Гдовского района. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал и. о. директора областного центра народного творчества Александр Бойчук.

По его словам, среди реконструкторов есть как мужчины, так и женщины с детьми. В боевой программе примут участие 60 человек.

Отметим, что мероприятие будет разбито на три блока: разгром Александром Невским ливонских рыцарей, турниры и выступление музыкальных коллективов. Хедлайнерами станут фолк-рок-команда «Сколот» и музыкальный коллектив «Тролль гнет ель».

С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.