Фестиваль «Ледовое побоище» открылся в Псковской области

12:50, 20 августа 2022, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище» стартовал в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед открытием мероприятия выступила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина.

«Мы рады, что сегодня на территории заказника «Ремдовский» возрождается замечательная традиция реконструкции лагерей и конных походов. Возрождается в новом качестве. Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона всё это обретает новые смыслы, новые качества», – сказала она.

Отметим, что на фестивале работают торговые ряды, ярмарка современных мастеров, проходят исторические мастер-классы по изготовлению аутентичных бусин из стекла, исторического щита, плетению кольчуги, изготовлению различных изделий из кожи и дерева.

В настоящий момент на главной сцене фестиваля выступает группа «Атриум», а около 80 реконструкторов уже стягиваются на ристалище.

С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.