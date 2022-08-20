Почти 200 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки

15:43, 20 августа 2022, ПАИ

195 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в России провели более 304,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Отметим, что всего в России выявлены 19 077 674 случая заболевания коронавирусом, 18 262 350 человек вылечилось, 383 496 – скончалось.