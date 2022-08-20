Почти 200 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
195 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России за последние сутки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего с начала пандемии в России провели более 304,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Отметим, что всего в России выявлены 19 077 674 случая заболевания коронавирусом, 18 262 350 человек вылечилось, 383 496 – скончалось.
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