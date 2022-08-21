С Днём Воздушного Флота поздравил псковских авиаторов Александр Котов

10:08, 21 августа 2022, ПАИ

С Днём Воздушного Флота поздравил псковских авиаторов Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он подчеркнул, что авиаперевозки имеют большое значение для развития региональной экономики, укрепления деловых связей, оказания экстренной медицинской помощи, удобства передвижения людей.

«О востребованности авиационных услуг в Псковской области свидетельствует более чем двукратный рост пассажиропотока – в минувшем году псковский аэропорт имени княгини Ольги перевёз рекордные 103 тысячи пассажиров», – отметил Александр Котов.

По его словам, авиационная отрасль переживает непростые времена. «Гражданская авиация столкнулась с многочисленными запретами на полёты и использование воздушных судов, что, конечно, усложняет деятельность авиаперевозчиков. Уверен, профессионализм работников воздушного транспорта и поддержка государства позволят справиться с вызовами времени. Псковский аэропорт имеет перспективы комплексного развития, связанные с формированием новой концепции его деятельности и приходом крупного надёжного инвестора. От всей души всем, чья жизнь связана с авиацией, желаю здоровья и благополучия!» – заключил Алксандр Котов.