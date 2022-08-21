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Происшествия

Заблудившегося в лесах Ленинградской области псковича обнаружили спасатели

Заблудившегося в лесах Ленинградской области псковича обнаружили спасатели, сообщает поисково-спасательный отряд «Экстремум».

«Я в лесу потерялся! Помогите! В каком? Вообще не знаю в каком!! Я из Псковской области к друзьям приехал. А сейчас в лесу! Мы в какую то деревню уехали, деревню Ясино [такого населенного пункта в регионе нет] помню... А теперь я в лесу и выйти не могу. Я идти уже не могу. У меня ботинки сломались и носки порвались совсем. Ноги болят. Совсем не знаю, где я», - такая заявка поступила по телефону «112».

Единственная информация о локализации в первый день - автолокализация телефона при его звонке в 112: в районе деревни Матокса, в 40 км на север от Санкт-Петербурга. В Матоксу выехали две группы с сиренами, чтобы сигналить от дороги. Но план не сработал.

В это время один из поисковиков через соцсети находит приятеля заблудившегося, с которым они вместе заходили в лес, но друг по телефону полезной информации не дал.

«Один из спасателей поехал домой к другу потерявшегося в посёлок Янино-1. Он опросил его, а затем отправился по описанию и нашел то самое место, где они зашли в лес. Прошло уже два дня. За это время заблудившийся мог уйти далеко, тем более он был в панике и мог перейти «мягкие» ограничители района - пересохшие речки и ручьи. Но мы хотя бы знали этот район, - рассказали спасатели. - На место выехали пешие группы. Спустя несколько часов и километров пять, одна из групп услышала отклик».

Затем найденный мужчина отправился на дачу к одной из спасательниц, чтобы выспаться и дождаться друзей, которые заберут его в Псков.

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